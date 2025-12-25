Магомед-Шапи Сулейманов раскрыл, в каком топ-чемпионате Европы хотел бы играть после МЛС

Российский нападающий американского «Спортинг Канзас‑Сити» Магомед‑Шапи Сулейманов высказался о своём будущем, назвав топ-чемпионат Европы, в который хотел бы перебраться после игры в МЛС.

«У меня ещё год контракта в «Канзасе», потом могу остаться ещё на год. Я сильно не люблю забегать вперёд. Надо хорошо выступить, прогрессировать. Хотел бы ещё поиграть в Испании», — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

Сулейманов выступает за «Спортинг Канзас-Сити» с февраля 2025 года и за это время провёл 33 матча, забив два гола и сделав пять результативных передач. Контракт Шапи с американской командой рассчитан до конца декабря 2026 года. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 2,5 млн.

