Кот-д'Ивуар — Мозамбик, видеообзор матча 25 декабря 2025, счёт 1:0, групповой этап Кубка Африки, Диалло, Манчестер Юнайтед

Гол вингера «МЮ» — в видеообзоре матча Кот-д'Ивуара с Мозамбиком на Кубке Африки
Сборная Кот-д'Ивуара обыграла национальную команду Мозамбика с минимальным счётом 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Марракеш» в Марокко.

Кубок африканских наций . Группа F. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 20:30 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 0
Мозамбик
1:0 Диалло – 49'    

Единственный мяч в матче забил крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В группе F вместе со сборными Кот-д'Ивуара и Мозамбика играют команды Камеруна и Габона. В следующем туре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Камеруном. А Мозамбик сыграет с Габоном. Оба матча пройдут 28 декабря.

Сборная Кот-д'Ивуара минимально переиграла команду Мозамбика в 1-м туре Кубка Африки
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Победители футбольных турниров-2025:

