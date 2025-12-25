Гол вингера «МЮ» — в видеообзоре матча Кот-д'Ивуара с Мозамбиком на Кубке Африки

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла национальную команду Мозамбика с минимальным счётом 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Марракеш» в Марокко.

Единственный мяч в матче забил крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В группе F вместе со сборными Кот-д'Ивуара и Мозамбика играют команды Камеруна и Габона. В следующем туре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Камеруном. А Мозамбик сыграет с Габоном. Оба матча пройдут 28 декабря.

Материалы по теме Сборная Кот-д'Ивуара минимально переиграла команду Мозамбика в 1-м туре Кубка Африки

Победители футбольных турниров-2025: