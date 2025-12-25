«Вот почему у меня не может быть девушки». Ямаль – о своей ночной привычке
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о своей забавной привычке.
«Я стараюсь ложиться спать пораньше, чтобы проснуться среди ночи. И вы скажете: проснуться ночью, посмотреть на время и подумать: «Можно ещё поспать». Нет, чтобы поесть печенье. Я это обожаю. Это мой любимый план. Вот почему у меня не может быть девушки — потому что просыпаюсь ночью», — приводит слова Ямаля Daily Mail.
Ранее сообщалось, что Ямаль расстался со своей девушкой Ники Николь, которая является известной певицей, из-за непринятия рэп-исполнительницы со стороны семьи футболиста.
Ямаль выступает за основной состав «Барселоны» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года.
