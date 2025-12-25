Бубнов рассказал, кто станет чемпионом РПЛ, назвав два клуба

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что чемпионом РПЛ станет «Краснодар» или «Зенит».

«Чемпионом? Я тебе скажу, что чемпионом станет или «Краснодар» или «Зенит», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 39 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. Третье место занимает «Локомотив», набрав 37 очков.

В первом матче после зимней паузы «Зенит» встретится с «Балтикой». Игра состоится 28 февраля в Санкт-Петербурге. «Краснодар», в свою очередь, в этот же день дома встретится с «Ростовом».