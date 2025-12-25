Скидки
Бубнов рассказал, кто станет чемпионом РПЛ, назвав два клуба

Бубнов рассказал, кто станет чемпионом РПЛ, назвав два клуба
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что чемпионом РПЛ станет «Краснодар» или «Зенит».

«Чемпионом? Я тебе скажу, что чемпионом станет или «Краснодар» или «Зенит», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 39 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. Третье место занимает «Локомотив», набрав 37 очков.

В первом матче после зимней паузы «Зенит» встретится с «Балтикой». Игра состоится 28 февраля в Санкт-Петербурге. «Краснодар», в свою очередь, в этот же день дома встретится с «Ростовом».

Новости. Футбол
