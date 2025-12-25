Скидки
Магомед-Шапи Сулейманов сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»

Магомед-Шапи Сулейманов сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»
Нападающий «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов сделал выбор между двумя грандами испанского футбола — «Реалом» и «Барселоной».

«Между «Реалом» и «Барселоной» выбираю последнюю», — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

Сулейманову 26 лет. Он — воспитанник «Краснодара». Вингер выступает за «Спортинг Канзас-Сити» с февраля 2025 года и за это время провёл 33 матча, забив два гола и сделав пять результативных передач. Кроме выступлений в МЛС и РПЛ россиянин известен играми за греческий «Арис», турецкий «Гиресунспор», израильский «Хапоэль Беэр-Шева». Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 2,5 млн.

