Гендиректор «Балтики» назвал причины феномена калининградцев в текущем сезоне РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов объяснил феномен калининградцев в осенней части Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Наш феномен? Сошлось всё то, что должно было сойтись. Хороший состав, ребята эмоционально подходят к каждому матчу и стараются играть на 110%, хороший тренерский штаб, хорошая работа главного тренера и всего клуба. От этого и зависит результат», — сказал Измайлов в эфире «Матч Премьер».

Калининградская команда вернулась в РПЛ летом 2025 года после того, как квалифицировалась по результатам минувшей кампании в Первой лиге. На зимний перерыв «Балтика» ушла в качестве пятой команды в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с 35 очками в активе. 19-й тур РПЛ стартует 28 февраля 2026 года.

