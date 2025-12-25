Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сеск Фабрегас выделил главную сложность Хаби Алонсо в «Реале»

Сеск Фабрегас выделил главную сложность Хаби Алонсо в «Реале»
Комментарии

Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас назвал главную проблему Хаби Алонсо в «Реале».

«Все очень хорошие. Все заслуживают играть. Все считают, что должны выходить на поле. Все думают, что именно они обязаны делать разницу. Все стоили по 50 млн. Все выступают за свои сборные. Справиться с этим, пожалуй, самое сложное из всего», — приводит слова Фабрегаса Marca.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 42 очка. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на шесть очков. В лиге чемпионов мадридский клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Главный переход до открытия трансферного окна. «Реал» — настоящие гении аренд! Главный переход до открытия трансферного окна. «Реал» — настоящие гении аренд!
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android