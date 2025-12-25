Сеск Фабрегас выделил главную сложность Хаби Алонсо в «Реале»

Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас назвал главную проблему Хаби Алонсо в «Реале».

«Все очень хорошие. Все заслуживают играть. Все считают, что должны выходить на поле. Все думают, что именно они обязаны делать разницу. Все стоили по 50 млн. Все выступают за свои сборные. Справиться с этим, пожалуй, самое сложное из всего», — приводит слова Фабрегаса Marca.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 42 очка. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на шесть очков. В лиге чемпионов мадридский клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице.