«Это не моё». Аршавин высказался о развитии «Атлетико» при Симеоне

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о развитии мадридского «Атлетико» при главном тренере Диего Симеоне.

«Нужно признать, что Симеоне вывел «Атлетико» на другой, более высокий уровень. Его футбол может кому‑то не нравиться. Это не моё, например. Зато это свой почерк, своя философия. До Симеоне команда была на 4-5 местах, а при нём даже бывала на первой позиции. Современный «Атлетико» — это Симеоне. Кроме того, при нём за столько времени не было провалов», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Симеоне возглавляет мадридцев с декабря 2011 года и за это время дважды приводил команду к чемпионству в Ла Лиге и дважды выводил красно-белых в финал Лиги чемпионов. В текущем сезоне «Атлетико» занимает третье место в таблице, набрав 37 очков после 18 туров.

