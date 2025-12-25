Райан исключил переход в клубы РПЛ. «Зенит» предлагал за трансфер € 31+4 млн — источник

19-летний нападающий «Васко да Гама» Райан отказался от возможности перейти в клубы из Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает аккаунт в X Analisa Vasco | Eduardo Alves со ссылкой на бразильского журналиста Colina em Foco Жоэля Силву.

По информации источника, игрок и его представители сосредоточены на потенциальный переход в клубы из ведущих европейских лиг. Подчёркивается, что для европейских грандов цена будет ниже запрашиваемой. Отмечается, что ранее Райан заблокировал трансферы в чемпионаты Португалии и Турции.

Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита» о трансфере Райана, которое составляло € 31 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 4 млн в виде бонусов.

Нападающий играет за взрослую команду клуба из Рио-де-Жанейро с лета 2023 года. За этот период Райан принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Самые дорогие трансферы «Зенита»: