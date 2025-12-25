Скидки
Le Parisien — о Сафонове: вывод прост — «ПСЖ» обязан 6-м титулом именно запасному вратарю

Le Parisien — о Сафонове: вывод прост — «ПСЖ» обязан 6-м титулом именно запасному вратарю
Французский журнал Le Parisien опубликовал статью, где оценил действия российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, которого признал лучшим игроком французского гранда в декабре 2025 года.

«Вратарь поставил политические дебаты на паузу, сыграв ярко при первой же предоставленной возможности. В матче с «Ренном» он несколько раз выручил команду в трудные моменты, после чего партнёры встрепенулись и забили красно-чёрным пять мячей (оценка 7/10). Во второй своей игре в стартовом составе, уже в Лиге чемпионов, россиянин оформил второй подряд «сухой» матч — уверенно действовал в воздушных единоборствах и точно играл ногами в Бильбао (оценка 6,5/10). Против «Метца» он выглядел менее убедительно: пропустил два мяча и получил мало помощи от обороны, хотя команда и одержала победу (оценка 5/10).

К всеобщему удивлению, выйдя в финале Межконтинентального кубка в Дохе вместо Люки Шевалье, 39‑й номер «ПСЖ» поразил всех. Вывод прост — столичный клуб обязан своим шестым титулом в 2025 году именно этому запасному вратарю. После того как он пропустил пенальти Жоржиньо в основное время, россиянин полностью реабилитировался — в серии послематчевых пенальти он четырежды использовал свой высокий рост, чтобы отразить удары бразильцев и принести команде победу (оценка 9,5/10).

Вынесенный на руках игроками и штабом перед разгорячённым сектором парижских ультрас, игрок сборной России вновь и окончательно поднял вопрос о статусе первого номера в воротах «ПСЖ». Его легенда укрепилась ещё сильнее через 48 часов, когда в медицинском сообщении клуба было объявлено, что вратарь получил перелом левой руки… во время серии пенальти», — написано в материале на сайте Le Parisien.

Средняя оценка Сафонова за четыре декабрьские игры по версии издания — 7,25.

