Ламин Ямаль назвал самую ценную вещь, которая хранится в его доме

Комментарии

Нападающий «Барселоны» и национальной команды Испании Ламин Ямаль назвал самую ценную вещь, которая хранится в его доме.

«Самая ценная вещь в моем доме: мяч, которым я забил гол в ворота Франции», — приводит слова Ямаля Daily Mail.

Сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата Европы по футболу со счётом 2:1. В составе победителей забивали Ламин Ямаль и Дани Ольмо. В итоге сборная Испании выиграла Евро-2024, обыграв в решающем матче турнира национальную команду Англии со счётом 2:1.

Всего за сборную Испании Ямаль провёл 23 матча, в которых записал в свой актив шесть голов.

