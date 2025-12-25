Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мартинес рассказал, почему 40-летний Роналду является основным игроком сборной Португалии

Мартинес рассказал, почему 40-летний Роналду является основным игроком сборной Португалии
Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем Криштиану Роналду.

— Вокруг Криштиану Роналду всегда есть «шум». Почему, несмотря на то что ему скоро исполнится 41 год, он по-прежнему является безусловным игроком сборной Португалии?
— Всё дело в отношении к делу. Мы постоянно анализируем три ключевых аспекта: талант, опыт и настрой, который игрок приносит в сборную. Та максимальная требовательность, которую он предъявляет к самому себе, желание быть полезным и помогать команде — именно это позволяет капитану национальной команды неизменно оставаться в списке вызванных, — приводит слова Мартинеса Marca.

Всего за сборную Португалии Роналду провёл 226 матчей, в которых записал в свой актив 143 гола.

Материалы по теме
«Я живу, чтобы побеждать»: 50 мощных цитат Роналду, которые заряжают на успех «Я живу, чтобы побеждать»: 50 мощных цитат Роналду, которые заряжают на успех
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android