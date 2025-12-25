Мартинес рассказал, почему 40-летний Роналду является основным игроком сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем Криштиану Роналду.

— Вокруг Криштиану Роналду всегда есть «шум». Почему, несмотря на то что ему скоро исполнится 41 год, он по-прежнему является безусловным игроком сборной Португалии?

— Всё дело в отношении к делу. Мы постоянно анализируем три ключевых аспекта: талант, опыт и настрой, который игрок приносит в сборную. Та максимальная требовательность, которую он предъявляет к самому себе, желание быть полезным и помогать команде — именно это позволяет капитану национальной команды неизменно оставаться в списке вызванных, — приводит слова Мартинеса Marca.

Всего за сборную Португалии Роналду провёл 226 матчей, в которых записал в свой актив 143 гола.