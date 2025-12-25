Скидки
Аршавин назвал самый худший отрезок «Зенита» в первой части сезона РПЛ

Аршавин назвал самый худший отрезок «Зенита» в первой части сезона РПЛ
Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал самый худший отрезок для команды в первой части сезона РПЛ.

— Где был худший отрезок?
— В начале сезона. Все, что было до «Ахмата», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На старте сезона чемпионата России «Зенит» одержал одну победу в пяти матчах.
На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 39 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. В первом матче после зимней паузы «Зенит» встретится с «Балтикой». Игра состоится 28 февраля в Санкт-Петербурге.

