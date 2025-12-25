Видеообзор стартового матча сборных Камеруна и Габона на Кубке Африки

В ночь с 24 на 25 декабря мск на поле стадиона «Адрар» в Агадире (Марокко) завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций в группе F между сборными Камеруна и Габона. Встреча закончилась минимальной победой камерунцев — 1:0.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Автором единственного гола на шестой минуте игры стал камерунский нападающий испанского «Леванте» Карл Эдуард Этта Эйонг.

Набравшая три очка национальная команда Камеруна после 1-го тура делит первое место в группе F со сборной Кот-д'Ивуара, которая с таким же счётом 1:0 переиграла Мозамбик. Не набравшие очков габонцы и мозамбикцы делят третье место.