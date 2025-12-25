Скидки
Кварацхелия не стал лучшим спортсменом Грузии в 2025 году. Хвича выиграл 6 титулов за год

Комментарии

Грузинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия не был признан лучшим спортсменом Грузии по итогам 2025 года, несмотря на победу в Лиге чемпионов и два национальных титула с «Наполи» и парижским грандом, а также Кубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА. Кроме того, парижане с Хвичей в составе дошли до финала клубного чемпионата мира.

Национальный олимпийский комитет Грузии объявил лучшими спортсменами года саблиста Сандро Базадзе и дзюдоистку Этер Липартелиани. Базадзе выиграл первую в карьере золотую медаль чемпионата мира по фехтованию, а Липартелиани стала первой дзюдоисткой из Грузии, выигравшей золото мирового первенства.

Как сообщает Sputnik, лучшим спортсменом в игровых видах признан капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия. С ним в составе национальная команда впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы, обыграв на турнире такие сборные, как Испания и Франция.

Вместе с Кварацхелией сборная Грузии по футболу не сумела пробиться на чемпионат мира 2026 года.

