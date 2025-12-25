Скидки
Названы два топ-клуба Европы, готовые подписать Райана. «Зенит» интересовался игроком

«Тоттенхэм» планирует зимой приобрести полузащитника «Васко да Гама» Райана. Об этом сообщает издание O Dia.

По информации источника, бразильский клуб рассчитывает выручить за 19‑летнего игрока € 50 млн. Отмечается, что английский клуб несколько месяцев следит за футболистом.

Подчёркивается, что кроме лондонского клуба в отношении игрока существует интерес со стороны «Реала». который, готов заплатить запрошенную сумму. Утверждается, что Райана в мадридском гранде рассматривают как вариант на замену после перехода Эндрика в «Лион» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита» о трансфере Райана, которое составляло € 31 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 4 млн в виде бонусов.

Нападающий играет за взрослую команду клуба из Рио-де-Жанейро с лета 2023 года. За этот период Райан принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

