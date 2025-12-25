Стали известны два клуба, заинтересованные в аренде тер Штегена

Испанская «Жирона» и английская «Астон Вилла» заинтересованы в аренде голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена до конца сезона. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, немецкий футболист готов уйти в аренду за практикой, так как хочет закрепить за собой место в сборной Германии на предстоящем чемпионате мира 2026 года. Отмечается, что если тер Штеген останется в «Барселоне», то тренер немецкой национальной команды Юлиан Нагельсман его не вызовет.

В первой части нынешнего сезона тер Штеген восстанавливался после травмы спины. После возвращения он сыграл один матч в Кубке Испании.

