«Барселона» рассматривает защитника из Бундеслиги в качестве зимнего подписания — Sport.es

«Барселона» продолжает искать варианты усиления центральной линии обороны в зимнее трансферное окно и рассчитывает на вариант с относительно невысокой суммой трансфера. Об этом сообщает издание Sport.es.

По информации источника, среди потенциальных кандидатов значится защитник берлинского «Униона» Диогу Лейте. Отмечается, что португалец подходит по требованиям клубу и может перейти уже в январе.

Лейте 26 лет. Его контракт с «Унионом» истекает по окончании сезона-2025/2026. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн. В сборную Португалии Лейте вызывался дважды, но не дебютировал.

