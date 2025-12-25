Скидки
«ПСЖ» намерен подписать защитника «Реала» — El Nacional

Французский «ПСЖ» проявляет интерес к защитнику мадридского «Реала» Антонио Рюдигеру. Об этом сообщает издание El Nacional.

По информации источника, парижане готовы предложить 32-летнему футболисту выгодный контракт, чтобы склонить его к уходу из мадридской команды летом. Отмечается, что руководство «ПСЖ» считает, что в раздевалке молодому составу нужен опытный лидер, каким может быть Рюдигер.

В сезоне‑2025/2026 он провёл за «Реал» семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.

