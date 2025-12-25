Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Буркина-Фасо — Экваториальная Гвинеи, видеообзор матча 25 декабря 2025, счёт 2:1, групповой этап Кубка Африки, Тапсоба

Победный гол игрока «Байера» — в видеообзоре матча Буркина-Фасо с Экваториальной Гвинеей
Комментарии

Сборная Буркина-Фасо обыграла национальную команду Экваториальной Гвинеи со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Мохамед V» в Касабланке (Марокко).

Кубок африканских наций . Группа E. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 15:30 МСК
Буркина-Фасо
Окончен
2 : 1
Экваториальная Гвинея
0:1 Аньебо – 85'     1:1 Минунгу – 90+5'     2:1 Тапсоба – 90+8'    
Удаления: нет / Ндонг – 50'

В составе победителей голами отметились Георги Минунгу и Эдмон Тапсоба. Единственный мяч команды Экваториальной Гвинеи забил Марвин Аньебо. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В группе E вместе со сборными Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинеи играют команды Алжира и Судана. В следующем туре сборная Буркина-Фасо встретится с Алжиром, а Экваториальная Гвинея сыграет с Суданом. Оба матча пройдут 28 декабря.

Материалы по теме
Видео
Гол вингера «МЮ» — в видеообзоре матча Кот-д'Ивуара с Мозамбиком на Кубке Африки
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android