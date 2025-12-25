Победный гол игрока «Байера» — в видеообзоре матча Буркина-Фасо с Экваториальной Гвинеей

Сборная Буркина-Фасо обыграла национальную команду Экваториальной Гвинеи со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Мохамед V» в Касабланке (Марокко).

В составе победителей голами отметились Георги Минунгу и Эдмон Тапсоба. Единственный мяч команды Экваториальной Гвинеи забил Марвин Аньебо. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В группе E вместе со сборными Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинеи играют команды Алжира и Судана. В следующем туре сборная Буркина-Фасо встретится с Алжиром, а Экваториальная Гвинея сыграет с Суданом. Оба матча пройдут 28 декабря.

