«Оренбург» сделал предложение о трансфере игрока из чемпионата Аргентины — источник

«Оренбург» ведёт переговоры с аргентинским «Институто» о трансфере полузащитника Дамиана Пуэблы. Об этом сообщает журналист и инсайдер Уриэль Югт.

По информации источника, «Оренбург» сделал официальное предложение о приобретении 24-летнего футболиста. Отмечается, что цель — выкупить 50% прав на игрока, с обязательством в дальнейшем приобрести ещё 30% прав.

28-летний полузащитник является футболистом «Институто» с января 2023 года. За этот период Пуэбла принял участие в 70 матчах во всех турнирах за первую команду, в которых отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с аргентинским клубом рассчитано до конца декабря 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

