Корнаухов: Головин — один из героев нынешнего «Монако», отличная роль старожила команды

Комментарии

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о вероятности ухода 29-летнего атакующего полузащитника сборной России Александра Головина из выступающего во французской Лиге 1 «Монако».

«Пусть сейчас результаты «Монако» не впечатляют, а Головин играет не в каждом матче, но зато он выступал в Лиге чемпионов и боролся за чемпионский титул во Франции с самим «ПСЖ». Он играет на очень хорошем уровне, и у него в «Монако» отличная роль старожила команды. Головин — один из героев нынешнего «Монако». Чтобы он задумался об уходе, нужно сделать предложение, от которого нельзя отказаться», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Александр Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. За монегасков российский хавбек провёл 247 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и выполнил 41 ассистентское действие.

