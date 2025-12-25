«Ротор», «Урал» и «Факел» — самые посещаемые клубы Первой лиги в осенней части сезона

Руководство ФНЛ представило статистический отчёт по итогам 2025 календарного года. В нём были рассмотрены детали по трансферам, отдельным игрокам и командам, посещаемости матчей и ряду других компонентов.

В рейтинге домашней посещаемости клубов Pari Первой лиги в осенней части сезона-2025/2026 первое место занял волгоградский «Ротор» — 161 361 болельщик в 10 играх на своём поле. В топ-3 вошли также екатеринбургский «Урал» (98 453 зрителей в девяти домашних матчах) и воронежский «Факел» (93 169 зрителей в 10 матчах).

В пятёрку лучших по этому показателю попали также новичок Первой лиги «Челябинск» (55 021 болельщик в шести домашних матчах) и тульский «Арсенал» (54 296 зрителей в шести матчах).

Видео: Лучшие сейвы 20-го тура Первой лиги