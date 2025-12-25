Александр Мостовой согласился стать тренером «БроукБойз»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал согласие стать главным тренером медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Стороны договорились, что Мостовой возглавит команду на турнире «Напике» — аналоге испанской Kings League экс-защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике. Первым матчем в новом статусе для Мостового станет товарищеская встреча с «Союзом», который возглавляет экс‑защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов. В дальнейшем рассматривается вариант его постоянного назначения главным тренером «БроукБойз» на седьмой сезон Медиалиги.

В марте Мостовой сообщил о получении тренерской лицензии УЕФА категории А. Ранее он руководил медиакомандой Камила Гаджиева Fight Nights во втором сезоне Медиалиги и выиграл третий сезон WINLINE Уличного Футбола, тренируя «Союз чемпионов», в котором играли Евгений Плющенко, Макар Игнатов, Денис Глушаков, Камил Гаджиев и Никита Нагорный.

Ожидается, что «Напике» стартует в начале 2026 года. Матчи пройдут в закрытом помещении в формате 6 на 6 (5+1). Инициаторами турнира названы президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров и глава МФЛ Николай Осипов.

