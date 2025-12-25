Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой согласился стать тренером «БроукБойз»

Александр Мостовой согласился стать тренером «БроукБойз»
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал согласие стать главным тренером медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Стороны договорились, что Мостовой возглавит команду на турнире «Напике» — аналоге испанской Kings League экс-защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике. Первым матчем в новом статусе для Мостового станет товарищеская встреча с «Союзом», который возглавляет экс‑защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов. В дальнейшем рассматривается вариант его постоянного назначения главным тренером «БроукБойз» на седьмой сезон Медиалиги.

В марте Мостовой сообщил о получении тренерской лицензии УЕФА категории А. Ранее он руководил медиакомандой Камила Гаджиева Fight Nights во втором сезоне Медиалиги и выиграл третий сезон WINLINE Уличного Футбола, тренируя «Союз чемпионов», в котором играли Евгений Плющенко, Макар Игнатов, Денис Глушаков, Камил Гаджиев и Никита Нагорный.

Ожидается, что «Напике» стартует в начале 2026 года. Матчи пройдут в закрытом помещении в формате 6 на 6 (5+1). Инициаторами турнира названы президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров и глава МФЛ Николай Осипов.

Материалы по теме
Александр Мостовой поддержал назначение Ролана Гусева в «Динамо» до конца сезона

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android