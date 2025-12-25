Александр Мостовой прокомментировал желание возглавить медиафутбольный «БроукБойз»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что возглавит медиафутбольный клуб «БроукБойз» для турнира «Напике» — аналоге испанской Kings League экс-защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике.

— Финансовый вопрос обсудим позже. Насколько у вас вообще есть время и желание во всём этом участвовать?

— Однозначно. Во всём этом есть желание участвовать. Я никуда не уезжаю сейчас. К сожалению, а может, и к счастью (смеётся). А то некоторые знакомые ребята сейчас улетели на зиму. А я здесь. Я и так 20 лет прожил на солнце. Сейчас пока я здесь ещё. К зимней истории спокойно отношусь.

— Вы хотите, чтобы мы зимой посмотрели, как всё работает, а дальше уже обсуждали бы?

— Да.

— В большой футбол вы готовы заходить?

— Давай посмотрим. Надо познакомиться сначала, прочувствовать и увидеть что и как.

— У вас есть и лицензия, и желание тренировать. Эмоция в человеке, который столько играл, не может угасать.

— Да. Конечно, эмоция всегда будет. До конца, — сказал Мостовой на видео Youtube-канала медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Ожидается, что «Напике» стартует в начале 2026 года. Матчи пройдут в закрытом помещении в формате 6 на 6 (5+1). Инициаторами турнира названы президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров и глава МФЛ Николай Осипов.

