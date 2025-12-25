Скидки
Мостовой оценил формат зимнего медиафутбольного турнира, вспомнив историю времён СССР

Мостовой оценил формат зимнего медиафутбольного турнира, вспомнив историю времён СССР
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и «Бенфики» Александр Мостовой высказался о формате медиафутбольного турнира «Напике» — аналоге испанской Kings League экс-защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике. Ранее Мостовой согласился возглавить «БроукБойз» для участия в данном соревновании.

— Наша задача показать вам этот турнир, пусть он и не будет всю глубину формата медиафутбола раскрывать...
— Больше могу сказать. Вот этот формат: мы же раньше в СССР, когда я в «Спартаке» играл совсем молодым, уезжали в Европу в это зимнее время. Раньше не было ни манежей, ничего. Мы месяц играли в Германии, в Швейцарии или ещё где. Как раз там часто бывали эти турниры 4 на 4 — мини-футбол. Мы тащились от этого. Мы везде играли: зарабатывали деньги и выиграли условно 19 из 20 таких турниров за пять лет. Это же наша спартаковская история — стеночки, пасы. Там, единственное, с бортами были поля.

Потом началась проблема, что из-за искусственного поля начались проблемы — травмы. У кого-то мышцы, у кого-то ещё что-то. Так и закончилось. Но мы очень ждали этих выездов. Поехать в Париж, чтобы сыграть такой турнир! Красиво! Там ещё всегда много народу было в этих «дворцах» в Швейцарии, в Германии. Тысяч 15 собиралось. Условно смотрели на «Дортмунд», «Баварию» и нас. Суперформат, — сказал Мостовой на видео Youtube-канала медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Ожидается, что «Напике» стартует в начале 2026 года. Матчи пройдут в закрытом помещении в формате 6 на 6 (5+1). Инициаторами турнира названы президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров и глава МФЛ Николай Осипов.

