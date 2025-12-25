Вратарь «Кристал Пэлас» Бенитес оценил игру команды в матче Кубка лиги с «Арсеналом»

Голкипер «Кристал Пэлас» Вальтер Бенитес прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом» (1:1, 7:8 пен.).

«Мы не очень довольны этим результатом, но довольны вторым таймом. Мы сыграли очень хорошо, и я этому рад, потому что команда доказывала это в каждой игре. Мы играли просто великолепно. Мы доказали это во втором тайме, и это самый важный момент. Конечно, в серии пенальти шансы 50 на 50, и мы разочарованы этим результатом, но мы продолжим работать.

Я старался наслаждаться моментом, но это всегда сложно. Я рад этой игре, потому что хочу помочь команде. Команда также помогла мне в некоторых моментах игры. Не так рад итоговому результату, но важно сохранять этот дух и продолжать усердно работать», — приводит слова Бенитеса официальный сайт «Кристал Пэлас».