В ФНЛ назвали страны, лидирующие по трансферам в Первую лигу в 2025-м. Среди них — Испания

В ФНЛ назвали страны, лидирующие по трансферам в Первую лигу в 2025-м. Среди них — Испания
Комментарии

Руководство ФНЛ представило статистический отчёт по итогам 2025 календарного года. В нём были рассмотрены детали по трансферам, отдельным игрокам и командам, посещаемости матчей и ряду других компонентов.

Лидерами среди не входящих в ЕАЭС стран, игроки из которых перешли в Pari Первую лигу в 2025 году, стали Испания, Хорватия, Кот-д'Ивуар и Нигерия. Как сообщает ФНЛ, каждая из этих стран в истекающем году делегировала в Первую лигу по два легионера.

Также в 2025 году игроками клубов Первой лиги стали футболисты с гражданством Перу, Бразилии, Боснии и Герцеговины, Колумбии, Грузии, Черногории, Португалии, Сербии, Украины и входящих в ЕАЭС Беларуси, Кыргызстана и Армении.

Материалы по теме
