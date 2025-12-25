Скидки
Форвард «Локомотива» Буваро подвела итоги сезона для клуба

Нападающая московского «Локомотива» Ола Буваро оценила сезон-2025 для клуба. «Локомотив» занял четвёртое место в Winline Суперлиге.

«Он стал для нас настоящим вызовом. Мы, «Локомотив», хотели много побеждать. Это не всегда удавалось, таков футбол. Ты проигрываешь, а затем выигрываешь. Но самое важное — понимание, что ты сделал всё что мог. Как команда мы растём. Хотим завоёвывать титулы и знаем, что точно придём к нашей цели. Мы недовольны тем, что в прошлом сезоне это не получилось, но уже готовимся к следующему и рассчитываем завершить его с медалями. Даже сейчас, во время каникул, активно тренируемся. Мы должны становиться лучше, агрессивнее, техничнее, работать над своими слабостями, чтобы в новом году было легче решать задачи», — приводит слова Буваро официальный сайт клуба.

