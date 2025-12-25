Тренер «Челси» Мареска ответил на вопрос о главном желании на 2026 год

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска ответил, что является главным пунктом в его списке желаний на 2026 год.

«Продолжать расти — это самое важное. Травмы — это нормально, когда играешь каждые два-три дня, но, конечно, если все игроки будут здоровы, это будет лучше всего. Но мы будем стараться находить решения от игры к игре.

Мы боремся в четырёх соревнованиях и сейчас находимся в очень хорошем положении. Мы соревнуемся, мы хороши, но сейчас в январе и феврале много игр, поэтому мы поставим цель в марте», — приводит слова Мареска официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 29 очков за 17 матчей.