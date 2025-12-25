Александр Бубнов одним словом охарактеризовал 2025 год в футболе

Известный эксперт Александр Бубнов одним словом охарактеризовал 2025 год в российском футболе. По словам эксперта, уходящий год получился скандальным.
— Я попрошу вас, коллеги, одним словом — прилагательным, желательно — охарактеризовать 2025 год.
— Скандальный.
— Что было скандального, Викторович?
— Да всё было.
— А был год, на вашей памяти, нескандальный в российском футболе?
— Ну такого скандального, по-моему, не было.
— Так а что было скандального?
— Всё. Судейство…
— Оно каждый год у нас скандальное.
— И это очень плохо. Ладно бы оно просто скандальное было. Оно всё хуже и хуже скандальное становится. Потом… Тренерские отставки. Вот. Их было очень много, и для меня вообще поведение тренеров… Такого, по-моему, не было [раньше] в таком большом количестве, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».