Тренер «МЮ» Аморим ответил, уверен ли он в себе на фоне травм и нестабильных результатов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос об уверенности на фоне травм в команде и нестабильных результатов.

«Я уверен, что мы можем выиграть любой матч. Конечно, у нас есть некоторые проблемы, но я верю в команду. Даже без многих игроков в данный момент я верю в команду и верю, что мы можем выиграть любой матч. Конечно, это сложнее, но, опять же, я верю в своих игроков, и, если мы будем действительно сосредоточены на игре, мы сможем победить», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 26 очков за 17 матчей.