Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Аморим ответил, уверен ли он в себе на фоне травм и нестабильных результатов

Тренер «МЮ» Аморим ответил, уверен ли он в себе на фоне травм и нестабильных результатов
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос об уверенности на фоне травм в команде и нестабильных результатов.

«Я уверен, что мы можем выиграть любой матч. Конечно, у нас есть некоторые проблемы, но я верю в команду. Даже без многих игроков в данный момент я верю в команду и верю, что мы можем выиграть любой матч. Конечно, это сложнее, но, опять же, я верю в своих игроков, и, если мы будем действительно сосредоточены на игре, мы сможем победить», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 26 очков за 17 матчей.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» составил шорт-лист из семи полузащитников — talkSPORT
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android