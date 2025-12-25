Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: думаю, что заменить Бруну Фернандеша невозможно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о потере полузащитника Бруну Фернандеша. Футболист получил повреждение и был заменён в перерыве матча 17-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (1:2).

«Я думаю, что заменить Бруну невозможно, но я говорю об этом команде. Я думаю, нам нужно извлечь из этого пользу, и если есть что-то хорошее, то многим игрокам нужно проявить себя. И если посмотреть, дело не только в создании моментов, но и в каждом стандартном положении, он тот, кто иногда организует игру команды. И это хорошая возможность для всех проявить себя и понять, что мы не можем полагаться на одного игрока во всём. А иногда мы полагаемся на Бруну в организации, в создании моментов.

Мы потеряли Бруну в стандартных положениях. Мы потеряли Брайана [Мбемо] и Амада [Диалло] в стандартных положениях. Так что это огромная потеря для команды, но это также возможность для других игроков проявить себя и показать лидерские качества, которые нам нужны в команде», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».