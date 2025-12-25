Скидки
Объявлен рейтинг лучших игроков первой части РПЛ по созданным голевым моментам

Известный статистический телеграм-канал РУСТАТ объявил рейтинг футболистов по количеству созданных голевых моментов за первую часть сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

Так, лучшим игроком по этому показателю стал хавбек «Локомотива» Алексей Батраков (32 созданных момента за 1653 минуты). В тройку лучших вошли также Эдуард Сперцян из «Краснодара» и Максим Глушенков из «Зенита».

Топ-10 игроков РПЛ по количеству созданных голевых моментов по итогам первой части сезона:

1. Алексей Батраков – 32, 1653 минуты.
2. Эдуард Сперцян – 31, 1622 минуты.
3. Максим Глушенков – 23, 1199 минут.
4. Иван Обляков – 23, 1741 минута.
5. Егор Голенков – 20, 1349 минут.
6. Зелимхан Бакаев – 18, 953 минуты.
7. Мирлинд Даку – 18, 1638 минут.
8. Бителло – 18, 1678 минут.
9. Луис Энрике – 17, 1237 минут.
10. Дардан Шабанхаджай – 17, 1462 минуты.

Алексей Батраков и Эдуард Сперцян признаны самыми дорогими игроками РПЛ
Алексей Батраков и Эдуард Сперцян признаны самыми дорогими игроками РПЛ
