Нападающая «Локомотива» Буваро поделилась эмоциями от возвращения в сборную Гамбии

Нападающая московского «Локомотива» Ола Буваро высказалась о возвращении в сборную Гамбии.

— В октябре ты провела первые официальные матчи за сборную Гамбии. Расскажи о поездке в национальную команду и самих играх.
— Я очень скучала по сборной! Не играла в её составе три-четыре сезона, за это время там появилось много новых футболисток. Ты можешь долго отсутствовать, но стоит вернуться — и ты вновь дома. Мы все — одно целое. Сейчас в сборной немало молодёжи, я с ними играла, пока не уехала из Гамбии. В этом году было много прям детей, девчонок по 17-20 лет. Но они уже очень хороши технически.

Мы все стремились к тому, чтобы попасть в финальную часть Кубка Африки. К сожалению, не получилось. Зато удалось тепло пообщаться с моими, казалось, уже потерянными друзьями — из сборной и не только. Каждый год провожу в Гамбии совсем мало времени — буквально месяц, и уже надо лететь обратно. Встретилась даже с бывшим тренером. В последние годы общалась с ней только по телефону. Многому научилась у неё, да и она у меня — ведь я из такого большого клуба, как «Локомотив», — приводит слова Буваро официальный сайт клуба.

