В Первой лиге выступают семь игроков сборных своих стран

Руководство ФНЛ представило статистический отчёт по итогам 2025 календарного года. В нём были рассмотрены детали по трансферам, отдельным игрокам и командам, посещаемости матчей и ряду других компонентов.

Как сообщается в отчёте, за клубы Pari Первой лиги выступают семь футболистов, которые в 2025 году вызывались в свои национальные команды. Три из них представляют сборную Беларуси — это защитник «КАМАЗа» Максим Бурко, нападающий московской «Родины» Артём Концевой и защитник «Урала» Владислав Малькевич.

Также футболистами сборных своих стран являются нападающий тульского «Арсенала» Эдарлин Рейес (Доминиканская Республика), полузащитник воронежского «Факела» Никита Моцпан (Молдавия), нападающий «Родины» Йорди Рейна (Перу) и нападающий московского «Торпедо» Гулжигит Алыкулов (Кыргызстан).

