«Это феноменальный результат, феноменальный!» Нобель Арустамян — о «Балтике»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян высказался о результатах калининградской «Балтики» в первой части нынешнего сезона Мир РПЛ. На зимний перерыв «Балтика» ушла, занимая пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Калининградцы набрали 35 очков — на пять меньше, чем у лидера чемпионата в лице «Краснодара».

«Вы сравните места, которые занимает «Балтика» и «Махачкала». «Махачкала» меняет тренера, они в зоне вылета, в зоне переходных матчей. А «Балтика» — пятое место и пять… Ладно бы пятое место.

Пять очков от первого места. Это феноменальный результат, феноменальный!» — сказал Арустамян в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».