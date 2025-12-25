Гендиректор «Ариса» ответил, когда Александр Кокорин вернётся к матчам

Генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе рассказал, что российский нападающий Александр Кокорин полностью восстановился после травмы и готов вернуться в общую группу.

— У Александра всё хорошо, он вернулся в строй и с нового года будет, скажем так, набирать форму через матчи. Увидим его на поле, и будет заниматься в общей группе.

— Пока он в общую группу ещё не вернулся?

— Сейчас рождественская пауза, команда не тренируется. А когда занятия возобновятся, Кокорин начнёт в общей группе наравне со всеми и будет набирать уже игровые кондиции. С физической точки зрения он уже полностью здоров, — приводит слова Гогнидзе «РБ Спорт».