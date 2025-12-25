Энцо Мареска объяснил, почему Рис Джеймс — ключевой игрок «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о защитнике Рисе Джеймсе.

«Он растёт как лидер и как игрок, потому что получает больше игрового времени. Именно поэтому мы все рады, ведь он может быть в хорошей форме и здоров, и мы знаем, что он может вести себя как лидер.

Он один из ключевых игроков по разным причинам. Он воспитанник академии, он из нашего дома, он капитан, когда он в форме, он один из лучших игроков, которые у нас есть, без сомнения, поэтому он ключевой игрок», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне чемпионата Англии 26-летний Рис Джеймс провёл 16 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. Также на его счету пять игр и две результативные передачи в Лиге чемпионов.