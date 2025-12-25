«Спартак-2» — единственная вторая команда РПЛ, полностью состоящая из молодых футболистов

Выступающий в Группе 1 Леон Второй лиги Б «Спартак-2» является единственной «двойкой» клуба Мир РПЛ или Pari Первой лиги, полностью укомплектованной молодыми футболистами (2004 года рождения и младше), сообщает ФНЛ в официальном статистическом отчёте по итогам 2025 календарного года.

При этом максимальное количество молодых игроков среди всех вторых команд находится в заявке играющей в этой же группе «Балтики-2» — 43 человека, но также в составе балтийцев есть шесть игроков, не попадающих в категорию молодых (43 молодых из 49). За «Спартак-2» заявлены 42 молодых игрока из 42 в заявке. В тройку лучших входит «Акрон-2» — 39 молодых игроков из 41.

В топ-6 по количеству молодых игроков в заявке среди «двоек» клубов РПЛ и Первой лиги также попали «Оренбург-2» (36 из 41), «Ростов-2» и «СКА-Хабаровск-2» (оба клуба — по 35 из 39).

