«Вектор задаёт государство». В РФС заявили, что проведение матча с США зависит от МИД

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что идея проведения матча сборных России и США зависит от Министерства иностранных дел РФ.

«Детали переговоров по этой теме я раскрывать не могу. Сборная США сильна как соперник, футбол в стране развивается. Тема возможного матча обсуждалась с МИД и Сергеем Викторовичем Лавровым. Потому что было бы безответственно с кем-то обсуждать проведение матча с США даже за чашкой кофе, не получив позицию министерства иностранных дел. Это нормально, ведь МИД — орган государственной власти, который в том числе в рамках культурного, спортивного и других направлений международного сотрудничества осуществляет координацию деятельности других организаций. Поэтому мы здесь реализуем свою маленькую часть работы под крылом нашего государства по тем векторам, которые государство нам задаёт», — цитирует Митрофанова ТАСС.