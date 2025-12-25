В РФС оценили, ухудшалось ли качество работы Карпина в сборной при совмещении с «Динамо»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что качество работы Валерия Карпина в сборной России не ухудшалось в связи с его параллельной работой в московском «Динамо». Карпин возглавлял бело-голубых с лета по осень 2025-го. Прежде специалист трудился в «Ростове». В сборной России он работает с 2021 года.

«Это вопрос взаимоотношений Валерия Георгиевича и «Динамо». Его основным местом работы всегда являлась сборная России. В «Динамо» он работал по совместительству, которое мы согласовывали. Узнали о его решении покинуть клуб от него, перед своим разговором с «Динамо» он рассказал об этом решении. Мы главного тренера сборной поддерживаем всегда и во всём.

Понятно, что совмещение влияло на работу Валерия Георгиевича в РФС. Но гораздо больше влияния было на положение дел в «Динамо». Качество работы главного тренера в сборной не ухудшалось в связи с совмещением», — приводит слова Митрофанова ТАСС.