Энцо Мареска сообщил, что Эстевао Виллиан и Лиам Делап готовы сыграть с «Астон Виллой»

Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, что нападающие Эстевао Виллиан и Лиам Делап смогут сыграть в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» 27 декабря.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
«Эстевао вернулся и готов к субботнему матчу. Эстевао, а также Лиам Делап — оба вернулись. Мы не знали точно, как долго Лиам будет вне игры, но он вернётся в субботу, и мы рады, что оба готовы», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

В текущем сезоне чемпионата Англии 18-летний Эстевао Виллиан провёл 14 матчей, в которых забил один мяч и оформил одну голевую передачу. Также на его счету пять игр и три гола в Лиге чемпионов.

В этом сезоне английской Премьер-лиги 22-летний Лиам Делап провёл восемь матчей. Нападающий не отметился результативными действиями. Также на его счету две игры и один гол в Лиге чемпионов.

Комментарии
