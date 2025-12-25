Футболистка «Локомотива» Буваро рассказала, как в Гамбии празднуют Новый год

Нападающая московского «Локомотива» Ола Буваро ответила, как в Гамбии отмечают Новый год.

«По-разному. Гамбия — страна двух религий. Но и для христиан, и для мусульман Новый год — светлый, чудесный праздник. Неподалёку от Сукуты есть огромное пространство — Сенегамбия. Это слово образовано из названий двух соседних стран — Сенегала и Гамбии. В канун Нового года все бегут к этому месту, кокосу негде упасть! Приходится парковаться далеко и идти туда пешком.

Много белокожих туристов приезжают в Гамбию в декабре, потому что в Сенегамбии всегда весело. Там много ресторанов. Самое интересное начинается в полночь, когда запускают фейерверки. Все их просто обожают. Потом мы кушаем. На второй день обязательно едем в другое место, это уже в столице, Банжуле. Там проходит красочный маскарад. Люди выходят на улицы, танцуют, развлекаются. Главная проблема — вернуться оттуда. На машине это всегда проблематично.

На Рождество мы тоже смотрим маскарад, там в основном участвуют персонажи, изображающие животных. Иногда приносят голову льва и надевают на нас. Очень-очень весело! (Улыбается)», — приводит слова Буваро официальный сайт клуба.