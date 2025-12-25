Тренер «Челси» Мареска: думаю, что Палмер готов сыграть все 90 минут с «Астон Виллой»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска выразил уверенность, что полузащитник Коул Палмер сможет сыграть все 90 минут в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» 27 декабря.

«Я думаю, что Коул готов сыграть все 90 минут, да. Он отыграл час в матче с «Эвертона», а затем больше 70 минут — во встрече с «Ньюкаслом». Так что, я думаю, прогресс есть, он чувствует себя хорошо, и считаю, что сейчас он может отыграть все 90 минут», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

В текущем сезоне чемпионата Англии 23-летний Коул Палмер провёл семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету одна игра и один гол в Лиге чемпионов.