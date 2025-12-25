Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Мареска: думаю, что Палмер готов сыграть все 90 минут с «Астон Виллой»

Тренер «Челси» Мареска: думаю, что Палмер готов сыграть все 90 минут с «Астон Виллой»
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска выразил уверенность, что полузащитник Коул Палмер сможет сыграть все 90 минут в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» 27 декабря.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что Коул готов сыграть все 90 минут, да. Он отыграл час в матче с «Эвертона», а затем больше 70 минут — во встрече с «Ньюкаслом». Так что, я думаю, прогресс есть, он чувствует себя хорошо, и считаю, что сейчас он может отыграть все 90 минут», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

В текущем сезоне чемпионата Англии 23-летний Коул Палмер провёл семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету одна игра и один гол в Лиге чемпионов.

Материалы по теме
Тренер «Челси» Мареска ответил на вопрос о главном желании на 2026 год
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android