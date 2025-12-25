Скидки
Бубнов объяснил, при каком условии в московском «Динамо» будет иностранный тренер

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, при каком условии в московском «Динамо» должность главного тренера займёт иностранный специалист. Ранее бело-голубые объявили, что до конца текущего сезона главным тренером будет Ролан Гусев.

— Вам не кажется, что сейчас с Бувачем (спортивный директор «Динамо». — Прим. «Чемпионата») стали вести переговоры [о продлении контракта], с ним хотят подписаться, чтобы он продолжил работу, а он [о чём] думает? Наверняка он не за Гусева, не за Газзаева, не за Черчесова. Наверняка он за другого тренера.

— Ну, конечно, он за другого тренера. Но другой тренер, которого хотел бы видеть Бувач, его тяжело привезти сейчас в российский клуб. Если говорить об иностранцах.
— Вот поэтому и ждать будут. Если с Бувачем они подпишут, значит, он даст гарантии, что привезёт, но не сейчас, а в конце сезона. Перед отпуском, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

