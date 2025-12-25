«Зенит» отказался отпускать своего футболиста в новую команду Станковича — источник

«Зенит» ответил на предложение «Црвены Звезды» по защитнику Страхине Эраковичу. Сербский клуб хотел арендовать игрока до конца текущего сезона с опцией обязательного выкупа. Однако петербуржцы отказали «Црвене», информирует сербское издание MaxBet Sports.

По сведениям источника, «Зенит» предпочитает либо оставить игрока, либо продать его полноценно текущей зимой в случае выгодного предложения.

Интересно, что «Црвену Звезду» недавно возглавил Деян Станкович, который хорошо знаком с российским футболом по работе в «Спартаке».

Эракович выступает за «Зенит» с 2023 года. Он перебрался в Россию именно из «Црвены Звезды». В нынешнем сезоне РПЛ Страхиня сыграл 12 матчей.