Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» отказался отпускать своего футболиста в новую команду Станковича — источник

«Зенит» отказался отпускать своего футболиста в новую команду Станковича — источник
Комментарии

«Зенит» ответил на предложение «Црвены Звезды» по защитнику Страхине Эраковичу. Сербский клуб хотел арендовать игрока до конца текущего сезона с опцией обязательного выкупа. Однако петербуржцы отказали «Црвене», информирует сербское издание MaxBet Sports.

По сведениям источника, «Зенит» предпочитает либо оставить игрока, либо продать его полноценно текущей зимой в случае выгодного предложения.

Интересно, что «Црвену Звезду» недавно возглавил Деян Станкович, который хорошо знаком с российским футболом по работе в «Спартаке».

В новый год с новым iPhone 17! Выиграй приз здесь
В новый год с новым iPhone 17! Выиграй приз здесь
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymQHLLS

Эракович выступает за «Зенит» с 2023 года. Он перебрался в Россию именно из «Црвены Звезды». В нынешнем сезоне РПЛ Страхиня сыграл 12 матчей.

Материалы по теме
Орлов посоветовал «Зениту», какого футболиста купить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android