Нападающая «Локомотива» Буваро рассказала о желаниях на 2026 год

Нападающая «Локомотива» Буваро рассказала о желаниях на 2026 год
Комментарии

Нападающая московского «Локомотива» Ола Буваро поделилась ожиданиями от 2026 года.

— В новом году все мы хотим достичь чего-то нового. Конкретного желания у меня нет. Просто хочу прогрессировать — и в обычной жизни, и в футболе. Так что пожелаю себе выигрывать трофеи — как это произошло в мой первый сезон в «Локо», когда мы взяли Кубок России. Сейчас очень хочется победы в чемпионате. Кроме того, желаю себе играть, забивать, быть среди бомбардиров. Надеюсь, 2026 год станет наилучшим из всех возможных для нашего клуба.

— А что пожелаешь болельщикам «Локомотива»?
— В первую очередь хочу поздравить наших болельщиков с наступающими праздниками. Пусть у вас будет как можно больше здоровья и благополучия. А ещё желаю вам всегда поддерживать «Локо», не терять веру в нас. Обещаем, что наше время придёт! — приводит слова Буваро официальный сайт клуба.

