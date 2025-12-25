У лучшего бомбардира в истории «Зенита» Александра Кержакова родился четвёртый ребёнок

У бывшего нападающего санкт-петербургского «Зенита», лучшего бомбардира в истории сине-бело-голубых Александра Кержакова в родился четвёртый ребёнок. Об этом Кержаков сообщил в своём телеграм-канале.

«Самый лучший новогодний подарок в жизни, от самого лучшего человека на земле! 25.12.25», — написал Александр.

Фото: Телеграм-канал Кержакова

Кержаков обрёл известность, будучи футболистом «Зенита». В составе санкт-петербургского клуба Александр трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. С 2006 по 2008-й нападающий выступал за «Севилью», а затем вернулся в РПЛ, подписав контракт с «Динамо». Карьеру Кержаков завершил в 2017 году.