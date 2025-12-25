Энцо Мареска поделился ожиданиями от матча «Челси» с «Астон Виллой»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о предстоящем матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». Встреча состоится в субботу, 27 декабря. Начало игры — в 20:30 мск.

«Это будет очень сложная игра для нас, и нам придётся показать всё, на что мы способны, потому что «Астон Вилла» играет очень хорошо. У них чёткая игровая схема, и они очень организованы как с мячом, так и без него.

Они полны уверенности в себе, но мы играем дома и будем стараться набрать три очка, как всегда. Мы станем усердно работать и продолжать развиваться», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.